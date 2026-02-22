  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschdod
  4. Wohnquartier Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a un prix imbattable

Wohnquartier Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a un prix imbattable

Aschdod, Israel
von
$561,165
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33496
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Stop Case: 4 Zimmer-Wohnung in Ashdod hat einen unschlagbaren Preis. Im Herzen des "Dalet" Bezirks, Gebäude mit Aufzug, in der Nähe von allem... Bereits gemietet an 4200 Shekels ( Rentabilität 3.75%). In der Umgebung gibt es Gebäude, die in "Tama 38" renoviert wurden: Zusatz einer Terrasse, eines Zimmers und voller Arbeit und Modernisierung. Und in diesem Fall kann die bestehende Wohnung zu einem 5 Zimmer mit Terrasse werden, in einem Luxus-Gebäude alle Marmor!!!!

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Neuf
Aschkelon, Israel
von
$558,030
Wohnviertel Grand jardin
Aschkelon, Israel
von
$736,725
Wohnviertel Appartement a louer a jerusalem moshava germanit
Jerusalem, Israel
von
$2,649
Wohnviertel Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Tel-Aviv, Israel
von
$5,19M
Wohnviertel Rez de jardin neuf dans emplacement demande
Jerusalem, Israel
von
$1,20M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a un prix imbattable
Aschdod, Israel
von
$561,165
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Superbe 3 pieces en cours de tama rue bloch
Wohnviertel Superbe 3 pieces en cours de tama rue bloch
Tel-Aviv, Israel
von
$1,35M
Neu zum exklusiven Verkauf! 17 Bloch Street, in der Nähe des Stadtparks und aller Unterhaltungsmöglichkeiten In einem neuen und eleganten Projekt des Promotors "Shalom und Natan" Nach Erhalt der Baugenehmigung wird es: Eine 3-Zimmer-Wohnung mit optimalem Layout 69 m2 Wohnfläche + 12 m2 Sonn…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Affaire prevoir renovation complete superbe location
Wohnviertel Affaire prevoir renovation complete superbe location
Wohnviertel Affaire prevoir renovation complete superbe location
Wohnviertel Affaire prevoir renovation complete superbe location
Ra’anana, Israel
von
$2,16M
Cottage von 8,5 Stücken mit einem potenziellen Riesen. Vor einem Park. Die Straße hat einen einzigartigen Sinn. Ruhige Gegend. Großer Keller
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Quartier calme
Wohnviertel Quartier calme
Wohnviertel Quartier calme
Wohnviertel Quartier calme
Wohnviertel Quartier calme
Alle anzeigen Wohnviertel Quartier calme
Wohnviertel Quartier calme
Aschdod, Israel
von
$674,025
im Herzen des Stadtteils youd beit, Ferienwohnung 3 p geräumig und hell, Blick auf den Gang
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen