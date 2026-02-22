  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi

Wohnquartier A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi

Tel-Aviv, Israel
$6,27M
6
ID: 33714
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

    Israel
    Bezirk Tel-Aviv
    Unterbezirk Tel Aviv
    Tel-Aviv

Außergewöhnliches und seltenes Penthouse von 176m2 Terrasse mit Dach von 32m2 Shabazi Straße im Herzen von Neve Tzedek! Untere Ebene: 3 komfortable Schlafzimmer mit einer Master-Suite mit privatem Balkon von 5 m2, 2 moderne Bäder und ein kleines intimes Wohnzimmer. Obergeschoss: eine hervorragende 32 m2 Dachterrasse, ideal für Momente der Entspannung oder des Empfanges, mit einem ungehinderten Blick auf Tel Aviv. Die Wohnung verfügt auch über 2 private Parkplätze, eine außergewöhnliche Anlage in dieser historischen Gegend. Ein einzigartiges Anwesen, das modernen Luxus und zeitlosen Charme kombiniert, perfekt für eine prestigeträchtige Residenz oder eine historische Investition im Herzen von Neve Tzedek.

Tel-Aviv, Israel
