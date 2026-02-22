Wohnquartier A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Außergewöhnliches und seltenes Penthouse von 176m2 Terrasse mit Dach von 32m2 Shabazi Straße im Herzen von Neve Tzedek!
Untere Ebene: 3 komfortable Schlafzimmer mit einer Master-Suite mit privatem Balkon von 5 m2, 2 moderne Bäder und ein kleines intimes Wohnzimmer.
Obergeschoss: eine hervorragende 32 m2 Dachterrasse, ideal für Momente der Entspannung oder des Empfanges, mit einem ungehinderten Blick auf Tel Aviv.
Die Wohnung verfügt auch über 2 private Parkplätze, eine außergewöhnliche Anlage in dieser historischen Gegend.
Ein einzigartiges Anwesen, das modernen Luxus und zeitlosen Charme kombiniert, perfekt für eine prestigeträchtige Residenz oder eine historische Investition im Herzen von Neve Tzedek.
Standort auf der Karte
Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit
