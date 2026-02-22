  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschdod
  4. Wohnquartier Appartement clair et spacieux a vendre a ashdod

Wohnquartier Appartement clair et spacieux a vendre a ashdod

Aschdod, Israel
von
$752,400
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33509
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Das Hotel liegt an "Moshe Dayan" gegenüber dem Park "Ashdod Yam" und dem Meer, Wohnung besonders geräumig und klar. Sehr gesuchte Lage, seltenes Produkt, hat 2 Schritte von allen: Stadt, Marina, Meer, Geschäfte, Transportmittel....

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel La perle rare t3 a tel aviv a 2 pas de la mer classe monument historique
Tel-Aviv, Israel
von
$1,44M
Wohnviertel Exceptionnel centre ville raanana
Ra’anana, Israel
von
$7,524
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee
Tel-Aviv, Israel
von
$1,46M
Wohnviertel Propriete dexception a old jaffa
Tel-Aviv, Israel
von
$2,51M
Wohnviertel Appartement immense
Aschkelon, Israel
von
$1,10M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Appartement clair et spacieux a vendre a ashdod
Aschdod, Israel
von
$752,400
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Affaire prevoir renovation complete superbe location
Wohnviertel Affaire prevoir renovation complete superbe location
Wohnviertel Affaire prevoir renovation complete superbe location
Wohnviertel Affaire prevoir renovation complete superbe location
Ra’anana, Israel
von
$2,16M
Cottage von 8,5 Stücken mit einem potenziellen Riesen. Vor einem Park. Die Straße hat einen einzigartigen Sinn. Ruhige Gegend. Großer Keller
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Neuf proche tram soucca et parking
Wohnviertel Neuf proche tram soucca et parking
Wohnviertel Neuf proche tram soucca et parking
Wohnviertel Neuf proche tram soucca et parking
Jerusalem, Israel
von
$1,29M
In einem kleinen 5-stöckigen Neubau in Kiryat Moché, Wohnung einzigartig seine Art: große 4P auf der obersten Etage, hell und luftig, mit Soucca und Parkplatz, ideal gelegen in der Nähe der Straßenbahn und dem Eingang der Stadt. Seltenes Produkt, Soforteintrag
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Villa exceptionnelle avec piscine
Wohnviertel Villa exceptionnelle avec piscine
Wohnviertel Villa exceptionnelle avec piscine
Wohnviertel Villa exceptionnelle avec piscine
Wohnviertel Villa exceptionnelle avec piscine
Alle anzeigen Wohnviertel Villa exceptionnelle avec piscine
Wohnviertel Villa exceptionnelle avec piscine
Ganei Yehuda, Israel
von
$11,76M
Diese luxuriöse Villa in Savyon ist ein außergewöhnliches Anwesen für ultimativen Komfort und Privatsphäre. Die Villa befindet sich in einer der renommiertesten Städte im Zentrum Israels und befindet sich in einer ruhigen Straße und erstreckt sich auf einem Grundstück von ca. 5 Dunams. Das H…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen