Wohnquartier ExclusivitE meier tower A vendre appartement de luxe boulevard rothschild

EXCLUSIVE BEST TOWER???? VERKAUFEN LUXE BOULEVARD ROTHSCHILD
6 750 000,00
Entdecken Sie dieses unglaubliche 75 m2 Apartment im renommierten Meier Tower am Rothschild Boulevard, Tel Avivs begehrteste Adresse. Dieses außergewöhnliche Anwesen bietet High-End-Features und luxuriöse Materialien für unvergleichlichen Komfort.
Merkmale der Wohnung :
75 m2
2,5 Zimmer, darunter ein großes Wohnzimmer
Schöne natürliche Licht
Parkplatz inklusive
Speicherplatz
Oberflächen und Luxusmaterialien
Der Turm bietet einen beeindruckenden Komplex mit:
Schwimmbad
Fitnesscenter
Zimmer mit Pool
Sporthalle
Spa
Instandhaltung des Gebäudes: 2500 nis pro Monat
Arnona: 900 alle 2 Monate
Verpassen Sie nicht diese einzigartige Gelegenheit, in einem der exklusivsten Türme von Tel Aviv zu leben, mit dem Komfort und Eleganz, die Sie verdienen.
Kontaktieren Sie uns jetzt für weitere Informationen und planen Sie einen Besuch!
Premium Immobilien
Standort auf der Karte
Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
