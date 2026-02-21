  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier ExclusivitE meier tower A vendre appartement de luxe boulevard rothschild

Wohnquartier ExclusivitE meier tower A vendre appartement de luxe boulevard rothschild

Tel-Aviv, Israel
von
$2,12M
20.02.26
$2,12M
02.04.25
$1,90M
;
3
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 25597
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
EXCLUSIVE BEST TOWER???? VERKAUFEN LUXE BOULEVARD ROTHSCHILD 6 750 000,00 Entdecken Sie dieses unglaubliche 75 m2 Apartment im renommierten Meier Tower am Rothschild Boulevard, Tel Avivs begehrteste Adresse. Dieses außergewöhnliche Anwesen bietet High-End-Features und luxuriöse Materialien für unvergleichlichen Komfort. Merkmale der Wohnung : 75 m2 2,5 Zimmer, darunter ein großes Wohnzimmer Schöne natürliche Licht Parkplatz inklusive Speicherplatz Oberflächen und Luxusmaterialien Der Turm bietet einen beeindruckenden Komplex mit: Schwimmbad Fitnesscenter Zimmer mit Pool Sporthalle Spa Instandhaltung des Gebäudes: 2500 nis pro Monat Arnona: 900 alle 2 Monate Verpassen Sie nicht diese einzigartige Gelegenheit, in einem der exklusivsten Türme von Tel Aviv zu leben, mit dem Komfort und Eleganz, die Sie verdienen. Kontaktieren Sie uns jetzt für weitere Informationen und planen Sie einen Besuch! Premium Immobilien

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer
Aschkelon, Israel
von
$526,680
Wohnviertel Givat havradim limit rehavia
Jerusalem, Israel
von
$3,135
Wohnviertel Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer a andromeda reborn
Tel-Aviv, Israel
von
$14,11M
Wohnviertel Duplex de standing dans le vieux nord
Tel-Aviv, Israel
von
$2,11M
Wohnviertel Magnifique penthouse avec 80m2 de terrasse
Jerusalem, Israel
von
$968,715
Sie sehen gerade
Wohnquartier ExclusivitE meier tower A vendre appartement de luxe boulevard rothschild
Tel-Aviv, Israel
von
$2,12M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Penthouse de reve avec piscine privee et vue mer exclusivite a bavli
Wohnviertel Penthouse de reve avec piscine privee et vue mer exclusivite a bavli
Wohnviertel Penthouse de reve avec piscine privee et vue mer exclusivite a bavli
Wohnviertel Penthouse de reve avec piscine privee et vue mer exclusivite a bavli
Tel-Aviv, Israel
von
$3,76M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Bureau dangle lumineux de 176 m a louer talpiot jerusalem
Wohnviertel Bureau dangle lumineux de 176 m a louer talpiot jerusalem
Wohnviertel Bureau dangle lumineux de 176 m a louer talpiot jerusalem
Wohnviertel Bureau dangle lumineux de 176 m a louer talpiot jerusalem
Wohnviertel Bureau dangle lumineux de 176 m a louer talpiot jerusalem
Wohnviertel Bureau dangle lumineux de 176 m a louer talpiot jerusalem
Wohnviertel Bureau dangle lumineux de 176 m a louer talpiot jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$2,038
Im 3. Stock eines neuen Gebäudes auf der Hatnoufa Straße gelegen, bietet dieses geräumige 176-Quadrat-Meter-Eckbüro außergewöhnliche Helligkeit dank seiner vielen Fenster und ungehinderten Aussichten. Geliefert roh, ist es voll einstellbar nach Ihren Bedürfnissen, ideal für ein Gesundheitsze…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement neuf 4 pieces avec terrasse proche du dizengoff center
Wohnviertel Appartement neuf 4 pieces avec terrasse proche du dizengoff center
Wohnviertel Appartement neuf 4 pieces avec terrasse proche du dizengoff center
Wohnviertel Appartement neuf 4 pieces avec terrasse proche du dizengoff center
Wohnviertel Appartement neuf 4 pieces avec terrasse proche du dizengoff center
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement neuf 4 pieces avec terrasse proche du dizengoff center
Wohnviertel Appartement neuf 4 pieces avec terrasse proche du dizengoff center
Tel-Aviv, Israel
von
$2,16M
Apartment Neue 4 Zimmer mit Terrasse – In der Nähe des Dizengoff Center Kürzlich erbaute Wohnung in privilegierter Lage, nur wenige Gehminuten vom Strand und dem lebhaften Zentrum von Tel Aviv entfernt. • 4 Zimmer, 92 m2 • Geräumige sonnige Terrasse von 15 m2 • Wohnzimmer mit offener Küche •…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen