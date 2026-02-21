  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Wohnquartier A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable

A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable

Bat Yam, Israel
von
$1,80M
10
ID: 33821
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Superbe 3 pieces en cours de tama rue bloch
Tel-Aviv, Israel
von
$1,35M
Wohnviertel A vendre appartement 4 pieces en rez de jardin a ashdod
Aschdod, Israel
von
$1,10M
Wohnviertel Charmand trois pieces dans le quartier prise de florentineherzl
Tel-Aviv, Israel
von
$1,32M
Wohnviertel Vue sur la mer
Aschkelon, Israel
von
$423,225
Wohnviertel Appartement renove de quatre pieces
Jerusalem, Israel
von
$1,05M
Andere Komplexe
Wohnviertel villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Wohnviertel villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Tiberias, Israel
von
$3,51M
Details zum Objekt: In Poriya Illit (84, Derech HaMetzuk) befindet sich diese einzigartige Zwei-einhalb-Jahres-Eigenschaft eine seltene Perle, nur 15 Meter von der Klippe entfernt. Fläche: Grundstück von 400 m2 + 360 m2 Rasenfläche (geschützter Grünraum) bis zum Rand der Fällung. Baufläche…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel Penthouse a vendre a netania
Netanja, Israel
von
$1,10M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Aschdod, Israel
von
$924,825
Wohnung 4 Zimmer zum Verkauf in Ashdod hochstehende, Residenz "Dekel" am Meer
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Realting.com
