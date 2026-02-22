  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv

Tel-Aviv, Israel
von
$6,52M
;
4
ID: 33551
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Français Français
Luxus-Apartment zum Verkauf 4,5 Zimmer Außergewöhnliche Residenz sehr High-End im Herzen der Namal de Tel Aviv gelegen, bietet einen atemberaubenden Panoramablick auf das Meer, auf jeden Fall unverbaut. Details der Immobilie Innenfläche: 177 m2 Balkon: 18 m2 Boden: 6. Parkplatz: 2 Plätze Zustand : voll möbliert Blick: Blick auf das Mittelmeer High-End-Services & Oberflächen Designmöbel Poltrona Frau Elektrische Heimautomatisierung Glas in der gesamten Wohnung Erdheizung in allen Wasserräumen Audiosystem integriert in die Decke im Wohnzimmer Preis: 20 800 000 Premium Immobilien Gebühren der Agentur: 2 % + Mehrwertsteuer

Standort auf der Karte

Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
{{ mortgageAmount }} USD
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ paymentPerMonth }} USD
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnquartier Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Wohnviertel A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Zum Verkauf – Renovierte Familienwohnung, Premium Lage Tel Aviv Diese helle Wohnung von 96 m2 bietet eine ideale Konfiguration für das Familienleben in einer ruhigen und Wohnumgebung. Wesentliche Merkmale: 96 m2 + Terrasse von 15 m2 3 Schlafzimmer mit Master-Suite 2 Badezimmer Hohe Deckenh…
Wohnviertel Opportunite dun appartement avec un excellent potentiel damelioration tama 38 signe au coeur du quartier ramat eshkol entierement renove
