  Wohnquartier A vendre tel aviv rue ranak a deux pas de la plage gordon

Wohnquartier A vendre tel aviv rue ranak a deux pas de la plage gordon

Tel-Aviv, Israel
$1,72M
10
ID: 33627
Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Dieses Apartment befindet sich in einer der beliebtesten Viertel von Tel Aviv, in der Nähe von Gordon Beach und der Promenade, kombiniert modernen Komfort, gesuchte Lage und Qualität Dienstleistungen. Die Ranak Street genießt eine ruhige Wohnumgebung und ist nur wenige Gehminuten von den berühmten Cafés, Restaurants, Hotels und Geschäften der Küste entfernt. Merkmale der Immobilie 3 Zimmer-Wohnung – 80 m2 Wohnfläche Zwei schöne Balkone Neubau und gepflegtes Gebäude 5. Stock mit Aufzug Privatparkplatz Sicherheitskammer (Mamad) Fassade mit dreifacher Ausrichtung – optimale Helligkeit den ganzen Tag lang Preis beantragt: 5,490.000

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

