  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Superbe appartement renove avec des prestations haut de gamme

Wohnquartier Superbe appartement renove avec des prestations haut de gamme

Jerusalem, Israel
von
$1,43M
;
Wohnquartier Superbe appartement renove avec des prestations haut de gamme
1
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33607
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Superb Wohnung, 4 Schlafzimmer + eine gemietete Einheit neben der Wohnung, Erlaubnis, einen Balkon aus dem Zimmer zu löschen, atemberaubende Aussicht

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel 2 pieces nouvel immeuble luxueux centre ville
Jerusalem, Israel
von
$2,006
Wohnviertel Appartement a vendre a baka
Jerusalem, Israel
von
$1,14M
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Chadera, Israel
von
$717,915
Wohnviertel En plein centre de bait vagan
Jerusalem, Israel
von
$2,66M
Wohnviertel Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
Bat Yam, Israel
von
$1,54M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Superbe appartement renove avec des prestations haut de gamme
Jerusalem, Israel
von
$1,43M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Un 3 pieces a la marina a ashkelon
Wohnviertel Un 3 pieces a la marina a ashkelon
Aschkelon, Israel
von
$423,225
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Superbe 3 pieces a bavli exclusivite
Wohnviertel Superbe 3 pieces a bavli exclusivite
Wohnviertel Superbe 3 pieces a bavli exclusivite
Wohnviertel Superbe 3 pieces a bavli exclusivite
Wohnviertel Superbe 3 pieces a bavli exclusivite
Tel-Aviv, Israel
von
$1,38M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Kiryat moche proche tram
Wohnviertel Kiryat moche proche tram
Wohnviertel Kiryat moche proche tram
Wohnviertel Kiryat moche proche tram
Jerusalem, Israel
von
$962,445
In Kiryat Moché, Eingang in die Stadt, in der Nähe der Straßenbahn, große helle 3P mit einer dreifachen Belichtung und zwei Balkone. Marktpreis, Jetzt kostenlos!
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen