  4. Wohnquartier Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama

Tel-Aviv, Israel
$1,41M
8
ID: 33579
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Neu zum Verkauf ausschließlich! Liegeplatz bei 46 Yehoshua Ben Nun Street In der Nähe des renommierten Basler Komplexes In einem Gebäude unter Renovierung (Tama 1) Derzeit im Besitz der Ohana Group. Eine schöne 2-Zimmer-Wohnung von 66 m2 steht zur Verfügung (3 mögliche Stücke) Erste Etage Orientierung: West und Süd Parken in einer Roboteranlage

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

