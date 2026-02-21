  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Rez de jardin neuf dans emplacement demande

Wohnquartier Rez de jardin neuf dans emplacement demande

Jerusalem, Israel
von
$1,20M
20.02.26
$1,20M
06.05.25
$1,07M
;
1
ID: 25852
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Im Bezirk Kiryat Yovel, Grenze Ramat Denia, 150 Meter von der zukünftigen Linie Golomb Tramway, in der Nähe der Autobahn Begin, um die Stadt zu verlassen. Am Eingang der Avraham Shteren Street, in einem neuen Projekt im Bau mit Lieferung innerhalb von 30 Monaten. In einem Boutique-Gebäude mit Lobby und Parkplatz und Aufzug von Shabbat, umgeben von Grün Garten Rez von 4 Zimmern 107m2 plus 40m2 Garten, Südostausrichtung. Bereitstellung von Stehplätzen wie Fußbodenheizung oder Zentralklimaanlage. Parkplatz unter dem Feld. Unterstützung der Bank, Zahlungsbedingungen und vorteilhafte Finanzierung!

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Andere Komplexe
Wohnviertel Duplex penthouse a vendre a ashdod
Wohnviertel Duplex penthouse a vendre a ashdod
Wohnviertel Duplex penthouse a vendre a ashdod
Wohnviertel Duplex penthouse a vendre a ashdod
Wohnviertel Duplex penthouse a vendre a ashdod
Alle anzeigen Wohnviertel Duplex penthouse a vendre a ashdod
Wohnviertel Duplex penthouse a vendre a ashdod
Aschdod, Israel
von
$1,10M
Duplex Penthouse zu verkaufen in Ashdod : Großes Wohnzimmer und Küche mit Blick auf eine Terrasse von 18m2 mit Blick auf den Park, 2 Schlafzimmer und ein Badezimmer und WC, auf dem Boden große Terrasse, Elternsuite mit Ankleideraum und Ein Keller und ein Parkplatz vervollständigen diese Immobilie
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Wohnviertel A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Wohnviertel A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Wohnviertel A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Wohnviertel A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Wohnviertel A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Tel-Aviv, Israel
von
$2,26M
VERKAUF – DUPLEX PENTHOUSE 3 TEIL IN FLORENTIN 109 m2 + 63 m2 Terrasse 2 Schlafzimmer 1 Badezimmer, 2 Toiletten Duplex-Penthouse High-End-Oberflächen Parkplatz Neues Gebäude Diese herrliche südwestlich ausgerichtete Maisonette bietet eine außergewöhnliche Wohnumgebung mit direktem Aufzug Zug…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel Mini penthouse dexception a vendre
Wohnviertel Mini penthouse dexception a vendre
Wohnviertel Mini penthouse dexception a vendre
Wohnviertel Mini penthouse dexception a vendre
Tel-Aviv, Israel
von
$3,10M
Im renommierten Norden von Tel Aviv, zwischen Rabin Square und Kikar Hamedina Square! Was erwartet Sie: Das Hotel liegt in einem renovierten und sauberen Gebäude Auf einer Ebene mit Blick auf die Außenseite 4 geräumige Zimmer – 128 m2 Zwei große Terrassen: 27 m2 und 6 m2, beide mit High…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
