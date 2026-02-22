  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking

Tel-Aviv, Israel
von
$2,95M
;
10
ID: 33399
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

In der 3 Zion Boulevard Street, einer renommierten und hochbegehrten Adresse. Eine einzigartige, geräumige, helle und schöne Wohnung! Im 5. Stock genießt diese Wohnung einen ausgezeichneten Verkehr auf vier Achsen! Eine 5-Zimmer-Wohnung mit großem Potenzial und idealer Anordnung. Baufläche von 146,5 m2* (gross). Ein Balkon von 12 m2 wird hinzugefügt. Und ein 9 m2 Vestibule. Entscheidung des Ausschusses! Ein intimes Luxusgebäude von nur 6 Wohnungen. Zwei Standardparkplätze im Keller. Direkter Aufzug. Shelter.

Tel-Aviv, Israel
