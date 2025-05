Wohnquartier Une opportunite rare a rasco jerusalem

In einer ruhigen und Wohnstraße in der gesuchten Gegend von Rassco, entdecken Sie eine helle 3-Zimmer-Wohnung, im 3. Stock eines Steingebäudes in Jerusalem, mit nur 10 Wohnungen. Die Wohnung hat drei Orientierungen, einen schönen offenen Blick und bemerkenswerte natürliche Helligkeit den ganzen Tag. Es hat drei angenehme Balkone, perfekt für die Schaffung friedlicher Freiräume. Die Umgebung ist ideal für ein Familienleben: in der Nähe von öffentlichen Verkehrsmitteln, Schulen und Nachbarschaftsgeschäften. Ein Parkplatz ist im Gebäude enthalten, was einen bestimmten Vorteil in diesem Bereich darstellt. Die Immobilie ist derzeit gemietet, wird aber innerhalb von drei Monaten frei zu besetzen, so dass die notwendige Flexibilität, um Ihre Bewegung oder Anlage Projekt in völliger Gelassenheit zu organisieren.