Wohnquartier Superbe appartement de prestige a vendre dans le complexe nof yam club or akiva

Diese geräumige 5-Zimmer-Wohnung liegt auf einem hohen Stock in einem hochwertigen Wohnprojekt und bietet moderne und elegante Dienstleistungen. Es verfügt über ein großes helles Wohnzimmer mit herrlichem Panoramablick auf das Meer, eine Design amerikanische Küche, vier komfortable Zimmer einschließlich einer prächtigen Master-Suite und einem sicheren Raum (Mamad). Ein sonniger Balkon von 14 m2 erweitert das Wohnzimmer, ideal für entspannende Momente. Separater Waschraum, reversible Zentralklimatisierung, privater Keller und zwei Parkplätze im Keller. Das Resort bietet auch Cafés, Restaurants mit Terrassen und liegt in kurzer Entfernung vom Meer. Strategische Lage, in der Nähe von Hauptstraßen und ein paar Minuten vom renommierten Golfplatz von Caesarea. Eine seltene Gelegenheit, zwischen Eleganz, modernem Komfort und der Nähe zur Küste zu leben. Sofort verfügbar. Für weitere Informationen oder einen privaten Besuch kontaktieren Sie uns.