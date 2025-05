Wohnquartier Superbe propriete familiale avec piscine pour un budget raisonnable dans l une des plus belles regions d israel

Ausgezeichnete Immobilie 7 Zimmer von 270 m2 auf einem Grundstück gebaut 470 m2 5 Schlafzimmer mit 2 Elternsuiten Große Wohnfläche mit schöner Deckenhöhe, sehr hell mit Wohnzimmer, Wohnzimmer und luxuriöse amerikanische Küche. Brilliant gestaltetes Haus bis zu den kleinsten Details eines renommierten Architekten mit hohen Baustandards und Ausführungen. Hervorragende Richtungen Verstärkter Raum – Stauraum Separate Wohneinheit mit separatem Eingang, der auch als Klinik, Büro oder Werkstatt verwendet werden kann. Magnificent Garten investiert und gepflegt mit Pool vor den Augen geschützt. 2 überdachte Parkplätze. Besonders an eine große Familie angepasst, die nach außergewöhnlichem Wohnkomfort im Herzen einer authentischen jüdischen Umgebung sucht. In der Nähe: Einkaufszentrum, Kulturzentrum, Schulen, Parks und Gärten, Bahnhof und schnellen Zugang zur Autobahn 2/4. In der Nähe von Cesarea, seinen Spaziergängen und schönen Stränden.