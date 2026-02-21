  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  Wohnquartier Magnifique 2 pieces neuf avec balcon soucca

Wohnquartier Magnifique 2 pieces neuf avec balcon soucca

Jerusalem, Israel
von
$940,500
20.02.26
$940,500
02.04.25
$814,610
;
4
ID: 25645
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Français
Im Herzen des Stadtzentrums, in der Nähe der Straßenbahn und 10 Minuten von der Mamilla zu Fuß: kleines neues 3-stöckiges Gebäude mit Lobby, Chabbat-Aufzügen und schöne grüne Terrasse! Ferienwohnung 2 Zimmer 58m2 + Balkon Soucca, sehr hell, geräumig, komplett arrangiert und möbliert von einem Innenarchitekten, gesichertes Zimmer (mamad), Zentrale Klimaanlage, Heizkörper, Bad / Bad, Privatparkplatz.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
