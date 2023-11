Apartamenty s sistemoy umnyy dom

Kerobokan Klod, Indonesien

von €173,848

75–108 m² 2

Kapitulation vor: 2024

Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! Der SWOI LOFT UMALAS-Komplex mit 40 Premium-Stadthäusern mit hervorragender interner Infrastruktur und einfachem Zugang zu allen Hauptstandorten in Bali. Stadthäuser - von 75 bis 108 qm. Mit einer voll ausgestatteten Ansicht ( Möbel, Einbauküche, Haushaltsgeräte, Sanitär, Dekor und Landschaftsgestaltung, « Smart House » ) System. Auf dem Territorium gibt es eine Terrasse mit einem Swimmingpool und Sonnenliegen. Der Komplex ist reich an interner Infrastruktur: - geräumiger Parkplatz für Autos und Fahrräder; - Rezeption, Gastgeber; - Coworking ( kostenlos für Gäste und Eigentümer ) für 30 Sitzplätze; - Café und Bäckerei; - Waschküche; - Sicherheit rund um die Uhr und Videoüberwachung. Vorteile des Komplexes: - Der Komplex befindet sich an einem sehr günstigen Ort. Dies ist eine ruhige Straße mit schnellem Zugang zu allen wichtigen Touristengebieten Balis: Seminyak, Changu, Kerobokan. - Nur 10 Autominuten von den Stränden von Batu-Belig, Berava, Petitenget entfernt. Der Pepito Premium Supermarkt liegt 100 m vom Komplex entfernt. - Nach Abschluss des Baus erhöht sich der Wert Ihrer Immobilie um mindestens 30%. Stabiles Jahreseinkommen von 12-18% ROI. LeaseHold 30 Jahre. Rufen Sie an oder schreiben Sie! Wir werden kostenlos eine vollständige Beratung geben! Volle rechtliche Unterstützung vom Anfang bis zum Ende der Transaktion! Warum ist es für Sie von Vorteil: - Wir wählen Immobilien in Bali für Ihr Budget aus und wünschen völlig KOSTENLOS; - Die durchschnittliche Rendite der Mietwohnungen im Jahr beträgt 15-20%. Wir bieten nur rentable Einrichtungen, sowohl zur Vermietung als auch für einen dauerhaften Aufenthalt; - Der Preis für Immobilien in Bali wächst um etwa 15-20%; - Wir sind ein exklusiver Vertreter von Top-Entwicklern. Wir werden die besten Einrichtungen zu den günstigsten Preisen anbieten; - Wir helfen bei der Erlangung einer sicheren Transaktion und bei der Verwaltung von Immobilien; - Treffen, zeigen und erzählen Sie alles über Immobilien und das Leben in diesem schönen Land; - Rechtliche Unterstützung vom Beginn bis zum Ende der Transaktion als Geschenk; - Interessante, komfortable Raten.