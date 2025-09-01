Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Villen in Zalaegerszegi jaras, Ungarn

1 immobilienobjekt total found
Villa 6 zimmer in Zalaegerszegi jaras, Ungarn
Villa 6 zimmer
Zalaegerszegi jaras, Ungarn
Zimmer 6
Fläche 500 m²
Etagenzahl 3
Diese 487 Hektar große Immobilie steht zum Verkauf im Kupfer der Halle (Nordwest-Ungarn), nu…
$5,03M
