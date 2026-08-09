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Wohnungen in Komitat Zala, Ungarn

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Kesthell, Ungarn
Wohnung 3 zimmer
Kesthell, Ungarn
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 67 m²
Stockwerk 2/3
Im Herzen von Keszthely, nur einen kurzen Spaziergang vom Balatonsee entfernt, steht eine zw…
$193,647
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