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Villen in Sumegi jaras, Ungarn

1 immobilienobjekt total found
Villa 11 zimmer in Rigacs, Ungarn
Villa 11 zimmer
Rigacs, Ungarn
Zimmer 11
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
Eine gepflegte Anlage in der Region Central Transdanubia mit vielfältigen Nutzungsmöglichkei…
$259,756
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Immobilienangaben in Sumegi jaras, Ungarn

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