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Studio-Wohnungen in Ungarn

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Studio 2 zimmer in Budapest, Ungarn
Studio 2 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 2
Fläche 44 m²
Zu verkaufen ist eine renovierte 2-Zimmer-Wohnung von ca. 44 m2, befindet sich im 8. Bezirk …
$206,947
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