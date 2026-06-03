Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Ungarn
  3. Komitat Komorn-Gran
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Terrasse

Häuser mit Terrasse in Komitat Komorn-Gran, Ungarn

;
1 immobilienobjekt total found
Haus 1 zimmer in Dorog, Ungarn
Haus 1 zimmer
Dorog, Ungarn
Zimmer 1
Schlafräume 2
Fläche 2 000 m²
Etagenzahl 1
Haus zu verkaufen in der grünen Umgebung von Dorog! Stell dir vor, du lebst in einer ruhi…
$302,302
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
Deutsch, Hungarian
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Komitat Komorn-Gran, Ungarn

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen