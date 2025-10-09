Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Ungarn
  3. Keszthelyi jaras
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garten

Haus mit Garten kaufen in Keszthelyi jaras, Ungarn

Heviz
4
1 immobilienobjekt total found
Haus 4 zimmer in Balatongyorok, Ungarn
Haus 4 zimmer
Balatongyorok, Ungarn
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
$562,226
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Keszthelyi jaras, Ungarn

mit Garage
mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen