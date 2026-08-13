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Villen in Gyori jaras, Ungarn

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Villa 5 zimmer in Kisbajcs, Ungarn
Villa 5 zimmer
Kisbajcs, Ungarn
Zimmer 5
Fläche 170 m²
Etagenzahl 2
Das Familienhaus zum Verkauf befindet sich in 9062 Kisbajcs im nordöstlichen Teil der Grafsc…
$405,976
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