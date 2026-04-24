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Villen in Gyali jaras, Ungarn

1 immobilienobjekt total found
Villa 4 zimmer in Gyal, Ungarn
Villa 4 zimmer
Gyal, Ungarn
Zimmer 4
Fläche 250 m²
Gemütliches Haus nur 20 Minuten von Budapest entfernt. Die perfekte Kombination aus Privatsp…
$679,912
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