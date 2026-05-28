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Duplexes mit Terrasse in Ungarn

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Doppelhaus 2 zimmer in Csabrendek, Ungarn
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Doppelhaus 2 zimmer
Csabrendek, Ungarn
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Etagenzahl 1
Renovierte Familienhäuser im Balaton-Oberland zu verkaufen – ideales Zuhause und attraktive …
$406,788
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