Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Ungarn
  3. Gewerbeimmobilien
  4. Restaurant, Café

Restaurants in Ungarn

;
gewerbeimmobilien
24
hotels
16
Restaurant, Café Löschen
Alles löschen
2 immobilienobjekte total found
Restaurant, Café 160 m² in Heviz, Ungarn
Restaurant, Café 160 m²
Heviz, Ungarn
Fläche 160 m²
Immobilien für Leben und Arbeit!  In dem weltberühmten Ferienort H & eacute; v í z, auf dem …
$359,355
Eine Anfrage stellen
Restaurant, Café 550 m² in Heviz, Ungarn
Restaurant, Café 550 m²
Heviz, Ungarn
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 550 m²
Etagenzahl 3
In Hévíz, nur 10 Gehminuten vom berühmten Thermalsee entfernt, wird ein dreistöckiges Haus m…
$464,764
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen