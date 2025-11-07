Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Ungarn
  3. Budapest
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnungen auf mehreren Ebenen

Mehrstöckige Wohnungen in Budapest, Ungarn

Wohnungen auf mehreren Ebenen Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Budapest, Ungarn
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Newly Built Premium Apartment with Private Garden and Parking – Budapest, District XVI., Mát…
$460,042
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Tamna Home
Sprachen
English, Deutsch, Hungarian
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Budapest, Ungarn

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen