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Wohnimmobilien in Ashanti Region, Ghana

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3 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Aduaben, Ghana
Haus 3 Schlafzimmer
Aduaben, Ghana
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
PROPERTY ID: KSI004This start of the art development is an exclusive gated community inside …
$350,000
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Haus 5 Schlafzimmer in Kumasi, Ghana
Haus 5 Schlafzimmer
Kumasi, Ghana
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
PROPERTY-ID: KSI002 Diese Unterkunft ist ein 5-Zimmer-Haus in Kumasi. Diese Unterkunft ist u…
$230,000
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Haus 6 Schlafzimmer in Kwadaso Municipal District, Ghana
Haus 6 Schlafzimmer
Kwadaso Municipal District, Ghana
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
PROPERTY ID: KSI005This property is a beautiful 6 bedroom house with a 3 bedroom staff quart…
$300,000
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Immobilienangaben in Ashanti Region, Ghana

mit Garten
Günstige
Luxuriös
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