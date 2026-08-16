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Wohnimmobilien in Tema Metropolitan District, Ghana

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4 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Tema, Ghana
Wohnung 3 Schlafzimmer
Tema, Ghana
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
$273,000
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Tema, Ghana
Wohnung 2 Schlafzimmer
Tema, Ghana
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
EIGENTUMS-ID: TM075Diese Unterkunft ist eine Sammlung von Reihenhäusern mit 2 Schlafzimmern …
$45,000
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Wohnung in Tema, Ghana
Wohnung
Tema, Ghana
PROPERTY ID: TM039This community will have serviced plots in a modern secured gated communit…
$55,000
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It Is RealtyIt Is Realty
Haus 4 Schlafzimmer in Tema, Ghana
Haus 4 Schlafzimmer
Tema, Ghana
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
PROPERTY ID: TM002This property is a 4 bedroom double storey and detached house located in S…
$398,000
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Immobilienangaben in Tema Metropolitan District, Ghana

mit Garten
Günstige
Luxuriös
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