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Wohnimmobilien in Oyarifa, Ghana

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4 immobilienobjekte total found
Haus 2 Schlafzimmer in Oyarifa, Ghana
Haus 2 Schlafzimmer
Oyarifa, Ghana
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
PROPERTY ID: OSK0192 bedroom semi-detached – GHS240,000 – 40 X 70 FT 3 bedroom detached stan…
$98,000
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Haus 2 Schlafzimmer in Oyarifa, Ghana
Haus 2 Schlafzimmer
Oyarifa, Ghana
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
PROPERTY-ID: OSK097 Diese Immobilie ist ein 2 und 3 Schlafzimmer freistehendes Haus in Oyari…
$95,000
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Haus 4 Schlafzimmer in Oyarifa, Ghana
Haus 4 Schlafzimmer
Oyarifa, Ghana
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
PROPERTY ID: OSK061 This property is a 4-Bedroom single storey house selling at Oyarifa. The…
$220,000
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Haus 2 Schlafzimmer in Oyarifa, Ghana
Haus 2 Schlafzimmer
Oyarifa, Ghana
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
EIGENSCHAFT ID: OSK001Diese Eigenschaft besteht aus 55 Einheitenmischungen von 2 & Einfamili…
$55,000
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