Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Ghana
  3. Sakumono
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Sakumono, Ghana

;
häuser
5
7 immobilienobjekte total found
Haus 4 Schlafzimmer in Sakumono, Ghana
Haus 4 Schlafzimmer
Sakumono, Ghana
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
EIGENTUMS-ID: TM052Diese Unterkunft ist ein selbst zusammengesetztes Haus mit 4 Schlafzimmer…
$260,000
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Sakumono, Ghana
Haus 4 Schlafzimmer
Sakumono, Ghana
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
PROPERTY ID: SP063This property is a newly built 4 bedroom townhouse located off the Spintex…
$350,000
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Sakumono, Ghana
Haus 4 Schlafzimmer
Sakumono, Ghana
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
EIGENTUMS-ID: TM076Dieses Haus ist ein eigenständiges Haus mit 4 Schlafzimmern auf einem pri…
$160,000
Eine Anfrage stellen
It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung 2 Schlafzimmer in Sakumono, Ghana
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sakumono, Ghana
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Property Id: TM046Location: Tema Community 19This developer has acquired about 85 acres of l…
$185,000
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Sakumono, Ghana
Haus 3 Schlafzimmer
Sakumono, Ghana
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
PROPERTY ID: TM063 This property is a mixed density development comprising 23 units of 3 bed…
$220,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Sakumono, Ghana
Wohnung 3 Schlafzimmer
Sakumono, Ghana
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
PROPERTY ID: TM004DELUXE APARTMENT 3 BedroomsPrice: $ 165,000.00Location: Sakumono, Tema, Gh…
$165,000
Eine Anfrage stellen
LDV InvestLDV Invest
Haus 3 Schlafzimmer in Sakumono, Ghana
Haus 3 Schlafzimmer
Sakumono, Ghana
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
EIGENTUMS-ID: TM003Diese Unterkunft ist ein zweistöckiges Einfamilienhaus mit 3 Schlafzimmer…
$3,000
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen