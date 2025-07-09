Grand Millennium Kobuleti start prodaz

Grand Millennium Kobuleti Premium Komplex

Großes Jahrtausend Kobuleti ist ein neues Premium-Flaggschiffprojekt an der ersten Küste des Schwarzen Meeres, das ein neues Kapitel in der Entwicklung von Resort-Immobilien in Georgien eröffnet.

Dies ist nicht nur ein Wohnkomplex am Meer. Es ist ein großes internationales Resort, das Markenservice, erstklassige Hotelinfrastruktur, Premium-Residenzen und professionelles Immobilienmanagement kombiniert.

Das Projekt richtet sich an Investoren, die liquide Vermögenswerte mit hohem Wertsteigerungspotenzial wählen, sowie an diejenigen, die ein außergewöhnliches Maß an Komfort, Privatsphäre und Qualitätsruhe schätzen.

Warum das Große Jahrtausend Kobuleti

Erste Küste

Das Projekt liegt direkt an der Schwarzmeerküste. Die meisten Residenzen bieten einen Panoramablick auf das Meer und die Berge, und eine eigene Resort-Infrastruktur ermöglicht es Ihnen, Ihren Urlaub das ganze Jahr über zu genießen.

Eines der vielversprechendsten Resorts in Georgien

Kobuleti wird heute eine natürliche Fortsetzung der Entwicklung von Batumi.

Dies ist ein modernes Resort einer neuen Generation, die kombiniert:

breite Sand- und Kiesstrände;

subtropisches Klima;

eine ruhige Atmosphäre;

ökologisch saubere Küste;

Aktive Entwicklung der touristischen Infrastruktur.

Nur 30-40 Minuten zum Zentrum von Batumi und dem internationalen Flughafen können Sie die Vorteile einer großen Stadt mit dem Komfort des Resortlebens kombinieren.

Mit der Entwicklung der Region zeigt der Wert der Immobilien hier ein stetiges Wachstumspotenzial, was den Eintritt in das Projekt während der Bauphase besonders attraktiv macht.

Internationale Reichweite des Projekts

Großes Jahrtausend Kobuleti ist ein erstklassiges Resort-Cluster.

Das Projekt umfasst:

32-stöckiger moderner Komplex;

240 Hotelzimmer;

Mehr als 1500 Markenresidenzen;

professionelles Immobilienmanagement;

Internationaler Hotelservice;

entwickelte Resort-Infrastruktur.

Alle Wohnungen sind voll einsatzbereit ("schlüsselfertig"), so dass Sie nach der Inbetriebnahme des Komplexes sofort mit dem Einkommen beginnen können.

Der Fertigstellungstermin ist Juli 2030.

Eine Investition, die für Sie funktioniert

Großes Jahrtausend Kobuleti ist ein Investment Asset mit einem hohen Kapitalisierungspotenzial.

Eigentümer profitieren von:

prestigeträchtiges Eigentum an der ersten Linie des Meeres;

professionelles Management der Einrichtung;

die Möglichkeit, passives Einkommen zu erhalten;

hohe Nachfrage von Touristen;

Der Wert der Immobilie steigt mit der Entwicklung der Region.

Das Markenformat des Projekts erhöht seine Liquidität und Attraktivität für internationale Käufer erheblich.

Infrastrukturebene des World Resort

Der Hauptvorteil von Grand Millennium Kobuleti ist ein komplettes Ökosystem für Erholung, Unterhaltung, Sport und Wirtschaft.

Weltklasse Casinos

Eine der zentralen Einrichtungen des Komplexes wird ein großes Casino mit einer Fläche von 10.000 m2 sein, darunter:

6.000 m2 Spielfläche;

4.000 m2 Show- und Unterhaltungsflächen.

Wellness & SPA – 3.500 m2 Erholung und Entspannung

Für Bewohner und Gäste stehen zur Verfügung:

russisches Bad,

finnische Sauna;

gepaart

Hummam?

traditionelles türkisches Schaumschälen (Kese);

Zederfässer,

Eisschrift mit Kräutern;

Jacuzzi

zwei Sammelbecken,

Salzkammer;

Beheizte Betten.

Fitness & Recovery

Der Komplex bietet einen modernen Raum für Sport und Restaurierung:

professioneller Fitnessraum;

Yogastudios;

Pilates;

vertikales und horizontales Solarium.

Mehr als 6.500 m2 zusätzliche Infrastruktur

Die Bewohner können alles nutzen, was sie brauchen, ohne den Komplex zu verlassen:

6 Restaurants mit europäischer, asiatischer und kaukasischer Küche;

4 moderne Kinos;

Bowling?

Billards,

Außenpools;

Infinity Pool;

Simulator für Skifahren und Snowboarden;

Zigarrenraum;

Weinkeller,

Co-Working

bequeme Kamine;

Kinderclub;

Boutiquen von Premiummarken;

Arztpraxis;

Schönheitssalon;

Zwei Helipads.

Diese Infrastruktur macht den Komplex zu einem vollwertigen ganzjährigen Resort auf internationalem Niveau.

Komfortable Kaufbedingungen

Sie können in Grand Millennium Kobuleti zu den günstigsten Konditionen investieren:

Anzahlung - 20%;

zinslose Raten bis zum Abschluss des Baus;

Bauzeit - bis Juli 2030;

Alle Residenzen werden mit vollständiger Fertigstellung übergeben und sind einsatzbereit.

Grand Millennium Kobuleti – Investition in die Zukunft

Immobilien an der ersten Küste bleiben immer eines der begehrtesten Vermögenswerte. Projekte, die eine internationale Hotelmarke, eine entwickelte Infrastruktur, ein professionelles Management und die Größe des Resorts kombinieren, sind jedoch äußerst selten.

Großes Jahrtausend Kobuleti ist eine Chance, Eigentümer einer neuen Immobiliengeneration zu werden, die den Komfort von Premium-Urlaub, stabiles Rentabilitätspotenzial und langfristiges Kapitalwachstum vereint.

Großes Jahrtausend Kobuleti ist ein Ort, an dem Investitionen einen Weltklasse-Lebensstil treffen.