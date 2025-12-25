Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
Emerald Residence – Eine grüne Oase mit erstklassiger Infrastruktur
Entwickelt von Avista Realty Group, ist die Emerald Residence der erste und einzige Wohnkomplex an der montenegrinischen Adriaküste, der Luxus, Komfort und Natur an einem Ort vereint.
Diese exklusive Wohnanlage bietet …
Wir sind hier, um Ihre Träume wahr werden zu lassen!
In Mazina, der Gemeinde Tivat, bietet "Panorama" Residences einen atemberaubenden Blick über Tivat Bay. ,Es ist nur eine 5-minütige Fahrt vom Stadtzentrum und der Küste entfernt. Unsere Unterkunft verfügt über insgesamt 32 Apartments in ve…
Das Aparthotel «Harmonie» befindet sich im Herzen von Montenegro, im Premium-Bereich der Budva Riviera auf der Halbinsel Zavala, die eine ihrer geschützten Ecken der unberührten Natur war. Der Komplex liegt nur wenige Gehminuten vom Meer und einem sauberen, gepflegten Strand entfernt. Alle T…
Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und ist auf dem Montenegrin Markt tätig.Tätigkeitsfelder:- Konstruktion und Bau von Gewerbe- und Wohnanlagen- Rekonstruktion der Eigenschaften- Verwaltung von Investitionen in Bau und Immobilien- Immobilienverkäufe
Kolasin-Täler – ist ein Premium-Skigebiet im Norden Montenegros, das aufgrund seiner einzigartigen Investitions- und Erholungsmöglichkeiten jedes Jahr mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht. Das Projekt vereint 23 Hotels und 73 Chalets, die unter Berücksichtigung aller modernen Anforderungen an …