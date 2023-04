Carine Hitchcock, Gründerin des Unternehmens, ist eine französisch-britische Staatsangehörige, die seit 2008 in Montenegro lebt. Sie zog nach Montenegro, nachdem sie Betriebswirtschaft und Finanzen an der Universität La Sorbonne ( studiert hatte. Sie wurde 2002 ) in Paris abgeschlossen, und nach einigen Jahren in der Leitung von Schmuckunternehmen in London und Paris ( 2002 – 2005 ). Sie hat 2009 als Marina Business Manager für den Superyachthafen Porto Montenegro in Tivat gearbeitet, als die Marina gestartet wurde.

Anschließend gründete sie ihr eigenes Immobilienentwicklungsgeschäft “ Catareos ” und baute einen ersten Komplex aus 12 umweltfreundlichen Luxusapartments in den Hügeln mit Blick auf die Tivat-Bucht, “ Tivat Heights Residences ”. Sie gründete auch ein ergänzendes Unternehmen, das sich auf Langzeitmieten “ Rentals Montenegro ” konzentrierte, um der zunehmenden Zahl von Expatriates, die sich in Montenegro niederlassen, zu helfen, eine Unterkunft zu finden, die für das ganzjährige Leben geeignet ist.

Ihr Fokus auf das ganzjährige Leben und das Leben im Ausland macht sie zu einer Expertin dafür, wonach Neuankömmlinge in Montenegro suchen, und so zum Beispiel, Sie verstand die Notwendigkeit kleinerer Unterkünfte, die auf dem Markt eine Seltenheit waren und sind. Sie brachte daher das Konzept der “ Mini Condos ” auf den Markt. In der ersten Mini Condos Residence wurden 95% der Einheiten vor Beginn der Bauarbeiten außerhalb des Plans verkauft.

Im Moment beginnt unser Unternehmen mit dem Bau eines neuen Projekts, bei dem wir erneut die Marktlücke schließen, indem wir freistehende und nachhaltige Häuser schaffen. Das neue Projekt heißt My Tiny House und wird an zwei Standorten in Montenegro entwickelt: Kavač und Kolašin.