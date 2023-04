Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Kapitulation vor: -2026

Damac Lagoons präsentiert Mykonos!

Mykonos ist ein neuer Start in die bekannte Gemeinde DAMAC Lagoons, wo Sie in die Atmosphäre der berühmten mediterranen Resorts gelangen können. Der Autor des Projekts ist DAMAC Properties. Zu den angebotenen Einheiten, die in Mykonos zum Verkauf angeboten werden, gehören Stadthäuser mit 4 bis 5 Schlafzimmern, die an die Stimmung der griechischen Insel erinnern.

Direkt auf dem Gebiet des Clusters erscheinen Luxuseinrichtungen, ideal für Bewohner jeden Alters. Weitere Informationen werden in Kürze bereitgestellt. Die Bewohner von Mykonos profitieren auch von Annehmlichkeiten in den DAMAC Lagoons.

Dazu gehören eine Tapas Lounge mit spanischer Küche im Cluster von Ibiza, das Vintage Car Museum in Monte Carlo, Kindereinrichtungen in Malta sowie endlose Wassersportaktivitäten, ein schwimmendes Kino, weiße Sandstrände, Einzelhandelsgeschäfte, Restaurants, Unterhaltungsmöglichkeiten und vieles mehr. Wenn Sie Eigentümer eines Stadthauses in Mykonos werden, können Sie und Ihre Familie ein 10-jähriges Goldenes Visum beantragen. Die Reisezeit nach Downtown Dubai dauert etwa eine halbe Stunde.

In der Nähe des Charmes von DAMAC Hills und doch vor dem Trubel versteckt, befindet sich DAMAC Lagoons –, eine neue Meistergemeinschaft in Dubai, inspiriert vom Mittelmeer.

In den DAMAC Lagoons sind die elegantesten Villen und Stadthäuser auf einer Fläche von 45 Millionen Quadratmetern von azurblauen Lagunen, weißen Sandstränden, tropischen Inselschwingungen und anderen bezaubernden Erlebnissen umgeben.