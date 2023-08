Die Uzun-Unternehmensgruppe wurde 1980 von Gürsel UZUN in Nikosia als Familienunternehmen gegründet. Sie führt ihr Geschäft in allen Sektoren, in denen sie tätig ist, mit Ernst und Sorgfalt aus. Schaffung dauerhafter Wohnräume, die Menschen hochwertige Lebensstile bieten, die ihnen helfen, sich an die Umwelt und die Stadt anzupassen. Indem wir Ästhetik mit Emotionen installieren, betrachten wir das grundlegende Schutzbedürfnis des Menschen nicht als Ingenieurjob. In dieser Richtung soll das Konzept des Bauens in unserem Land geändert werden.

Seit seiner Gründung, Die Uzun Group of Companies hat ihre Unterschrift bei zahlreichen Wohn- und Gewerbeprojekten in den verschiedenen Regionen Nordzyperns unter Vertrag genommen und gehört zu den Top-Unternehmen, die im Land an Qualitätsprojekten beteiligt sind.