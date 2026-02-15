Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Sihanoukville
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Garage

Wohnungen mit Garage in Sihanoukville, Kambodscha

condos
4
1 Zimmer
11
2 Zimmer
10
3 Zimmer
3
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Sihanoukville, Kambodscha
Wohnung 2 zimmer
Sihanoukville, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 17/30
Projektbeschreibung.Time Square 10 ist ein Drei-Tower-Wohnung auf der ersten Linie von Otrus…
$47,810
MwSt.
Eine Anfrage stellen
