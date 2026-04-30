Wohnung in einem Neubau LE CONDE

LE CONDE — Das erste Smart Luxury Condominium in BKK1, Phnom Penh 🏙✨
LE CONDE ist eine hochwertige Wohnentwicklung im renommierten BKK1 Bezirk Phnom Penh, die intelligente Technologie, moderne Architektur und starkes Investitionspotenzial kombiniert.
Es ist das erste Kondominium in der Stadt mit integrierten Xiaomi Smart Home Systemen, die einen neuen Standard für urbanes Leben.
---
🏡 Über das Projekt
LE CONDE bietet eine Reihe moderner Einheiten:
• Studios
• 1 Schlafzimmer
• 2 Schlafzimmer
• 3-Zimmer
Jedes Apartment verfügt über intelligente Funktionen:
📱 Klimakontrolle
💡 Beleuchtungssysteme
⚡ energiesparende Lösungen
---
🌴 Ausstattung & Ausstattung
Das Projekt verfügt über eine mehrstufige Lifestyle-Infrastruktur:
🚗 6 Parkplätze
🎯 5 Ebenen der Freizeit & Sozialräume
🏊 Schwimmbad
🍸 Himmelsleiste
🏋️ Fitnesscenter
🏃 250 m Laufstrecke
👶 800 qm Kinderspielplatz
Entwickelt für Komfort, Aktivität und Lebensstil.
---
📍 Standort — BKK1
BKK1 ist Phnom Penhs wichtigstes Geschäft und diplomatisches Zentrum:
🏛 29 Botschaften
🏦 Bank & Finanzen
🏢 internationale Unternehmen
🍽 Restaurants und Lifestyle-Standorte
Das Gebiet bietet einen hohen Mietbedarf und ein begrenztes Wohnangebot.
---
💼 Investitionshighlights
LE CONDE ist eine starke Investitionsmöglichkeit:
📉 ab $2,262/sqm
📈 potenzielles Wachstum bis zu $6.000–9,000/sqm
💰 Mieteinkommen: $800–2,700/Monat
Strategien:
✔ Kaufen – Miete – Verkauf (3–5 Jahre)
ROI: 300%–550%
✔ Passive Einkommensstrategie
GRR: 24% über 3 Jahre (~8% jährlich)
Gesamtrendite: 228%–342% (3–5 Jahre)
---
💳 Zahlungsoptionen
Option 1 (100% Zahlung):
• 5% Reservierung
• 95% im Vertrag
• Rabatte bis zu ~20%+
Option 2 (12-Monat-Installation):
• 5% Reservierung
• 35% des Auftrags
• 60% Installation
📌 Zusätzliche Vorteile:
✔ Schlüssel zu 40% Zahlung + GRR
✔ 3-jährige Mietrendite (~18%) mit voller Zahlung
---
LE CONDE ist eine perfekte Mischung aus Technologie, Prestige und High-Yield-Investitionen im Herzen von Phnom Penh. ✨