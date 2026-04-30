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Wohnung in einem Neubau LE CONDE

Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
von
$148,636
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ID: 35231
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 17.04.26

Standort

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  • Grundstück
    Kambodscha
  • Region / Bundesland
    Phnom Penh
  • Stadt
    Khan Boeng Keng Kang
  • Dorf
    Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy
  • Adresse
    Street 352, 31

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    45

Über den Komplex

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LE CONDE — Das erste Smart Luxury Condominium in BKK1, Phnom Penh 🏙✨

LE CONDE ist eine hochwertige Wohnentwicklung im renommierten BKK1 Bezirk Phnom Penh, die intelligente Technologie, moderne Architektur und starkes Investitionspotenzial kombiniert.

Es ist das erste Kondominium in der Stadt mit integrierten Xiaomi Smart Home Systemen, die einen neuen Standard für urbanes Leben.

---

🏡 Über das Projekt

LE CONDE bietet eine Reihe moderner Einheiten:

• Studios
• 1 Schlafzimmer
• 2 Schlafzimmer
• 3-Zimmer

Jedes Apartment verfügt über intelligente Funktionen:

📱 Klimakontrolle
💡 Beleuchtungssysteme
⚡ energiesparende Lösungen

---

🌴 Ausstattung & Ausstattung

Das Projekt verfügt über eine mehrstufige Lifestyle-Infrastruktur:

🚗 6 Parkplätze
🎯 5 Ebenen der Freizeit & Sozialräume

🏊 Schwimmbad
🍸 Himmelsleiste
🏋️ Fitnesscenter
🏃 250 m Laufstrecke
👶 800 qm Kinderspielplatz

Entwickelt für Komfort, Aktivität und Lebensstil.

---

📍 Standort — BKK1

BKK1 ist Phnom Penhs wichtigstes Geschäft und diplomatisches Zentrum:

🏛 29 Botschaften
🏦 Bank & Finanzen
🏢 internationale Unternehmen
🍽 Restaurants und Lifestyle-Standorte

Das Gebiet bietet einen hohen Mietbedarf und ein begrenztes Wohnangebot.

---

💼 Investitionshighlights

LE CONDE ist eine starke Investitionsmöglichkeit:

📉 ab $2,262/sqm
📈 potenzielles Wachstum bis zu $6.000–9,000/sqm
💰 Mieteinkommen: $800–2,700/Monat

Strategien:

✔ Kaufen – Miete – Verkauf (3–5 Jahre)
ROI: 300%–550%

✔ Passive Einkommensstrategie
GRR: 24% über 3 Jahre (~8% jährlich)
Gesamtrendite: 228%–342% (3–5 Jahre)

---

💳 Zahlungsoptionen

Option 1 (100% Zahlung):

• 5% Reservierung
• 95% im Vertrag
• Rabatte bis zu ~20%+

Option 2 (12-Monat-Installation):

• 5% Reservierung
• 35% des Auftrags
• 60% Installation

📌 Zusätzliche Vorteile:

✔ Schlüssel zu 40% Zahlung + GRR
✔ 3-jährige Mietrendite (~18%) mit voller Zahlung

---

LE CONDE ist eine perfekte Mischung aus Technologie, Prestige und High-Yield-Investitionen im Herzen von Phnom Penh. ✨

Standort auf der Karte

Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha

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