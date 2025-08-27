Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Khan Sen Sok
  4. Wohnimmobilien
  5. Kondominium

Eigentumswohnungen in Khan Sen Sok, Kambodscha

3 immobilienobjekte total found
Condo in Sangkat Ou Baek Kam, Kambodscha
Condo
Sangkat Ou Baek Kam, Kambodscha
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 167 m²
Time Square 8 – Modern Stadt Leben im Herzen von Phnom PenhMegakim World Corp. präsentiert s…
$227,800
Eine Anfrage stellen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
