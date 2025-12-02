Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Khaet Preah Sihanouk
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Terrasse

Wohnungen mit Terrasse in Khaet Preah Sihanouk, Kambodscha

Sihanoukville
17
2 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Sihanoukville, Kambodscha
Wohnung 3 zimmer
Sihanoukville, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 9
Die erste Linie des Golfs von Thailand. Minimaler erster Anruf. Lange Verzögerung. Für eine …
$99,763
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Sihanoukville, Kambodscha
Wohnung 2 zimmer
Sihanoukville, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 6
Feuerwerkstätten! 🔥 Starten Sie den Verkauf auf der ersten Linie von OKEAHA. BXOD IN CAMBOJU…
$51,049
Eine Anfrage stellen
