  2. Kambodscha
  3. Khaet Preah Sihanouk
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Garage

Wohnungen mit Garage in Khaet Preah Sihanouk, Kambodscha

Sihanoukville
21
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Sihanoukville, Kambodscha
Wohnung 2 zimmer
Sihanoukville, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 17/30
Projektbeschreibung.Time Square 10 ist ein Drei-Tower-Wohnung auf der ersten Linie von Otrus…
$47,810
MwSt.
