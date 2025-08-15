Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Zukouscynski sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Zukouscynski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Hiezhaly, Belarus
Wohnung 2 zimmer
Hiezhaly, Belarus
Zimmer 2
Fläche 43 m²
Stockwerk 1/5
2k Wohnung mit Renovierung in der malerischen Agrostadt Gezgaly (Dyatlovsky Bezirk). Das Apa…
$13,900
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Zukouscynski sielski Saviet, Belarus

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen