  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Zubrevicki sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus
  6. Garten

Cottage mit Garten kaufen in Zubrevicki sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus in Zubrevicy, Belarus
Ferienhaus
Zubrevicy, Belarus
Fläche 97 m²
Zu verkaufen ist eine gemütliche, moderne Hütte zusammen mit einer Garage und Badhaus gebaut…
$40,000
Immobilienangaben in Zubrevicki sielski Saviet, Belarus

