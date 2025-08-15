Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Zubrevicki sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Zubrevicki sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus in Zubrevicy, Belarus
Ferienhaus
Zubrevicy, Belarus
Fläche 97 m²
Zu verkaufen ist eine gemütliche, moderne Hütte zusammen mit einer Garage und Badhaus gebaut…
$40,000
Eine Anfrage stellen
Immobilienangaben in Zubrevicki sielski Saviet, Belarus

Günstige
Luxuriös
