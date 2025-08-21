Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Ziembinski sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garten

Haus mit Garten kaufen in Ziembinski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Haus in Ziembinski sielski Saviet, Belarus
Haus
Ziembinski sielski Saviet, Belarus
Fläche 46 m²
Ein Wohnhaus ist im Dorf Polyany, Zembinsky S/S (4 km von Zembin Ag., 27 km von Borisov) zu …
$14,300
Immobilienangaben in Ziembinski sielski Saviet, Belarus

