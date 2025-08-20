Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Ziembinski sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Ziembinski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Haus in Ziembinski sielski Saviet, Belarus
Haus
Ziembinski sielski Saviet, Belarus
Fläche 46 m²
Ein Wohnhaus ist im Dorf Polyany, Zembinsky S/S (4 km von Zembin Ag., 27 km von Borisov) zu …
$14,300
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Ziembinski sielski Saviet, Belarus

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen