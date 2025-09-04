Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Zavuccieuski sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garage

Häuser mit Garage in Zavuccieuski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Haus in Zavuccieuski sielski Saviet, Belarus
Haus
Zavuccieuski sielski Saviet, Belarus
Fläche 650 m²
Gemütliches Erholungszentrum für ganzjährige Erholung am ersten Ufer! In der Nähe des westli…
$650,000
Immobilienangaben in Zavuccieuski sielski Saviet, Belarus

