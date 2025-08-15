Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Zavuccieuski sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Zavuccieuski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Haus in Zavuccieuski sielski Saviet, Belarus
Haus
Zavuccieuski sielski Saviet, Belarus
Fläche 650 m²
Gemütliches Erholungszentrum für ganzjährige Erholung am ersten Ufer! In der Nähe des westli…
$650,000
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Zavuccieuski sielski Saviet, Belarus

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen