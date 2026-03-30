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Wohnimmobilien in Zaronauski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Haus in Zaronava, Belarus
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Haus
Zaronava, Belarus
Etagenzahl 2
Verkauft unfertig in Zaronovo mit Zugang zum See (100 m) mit einem guten Sandansatz ins Wass…
$98,000
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