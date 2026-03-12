Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Zadorjeuski sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Zadorjeuski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Haus in Zadorjeuski sielski Saviet, Belarus
Haus
Zadorjeuski sielski Saviet, Belarus
Zum Verkauf ist ein altes Haus von 1976, die Rekonstruktion in einem malerischen und abgeleg…
$10,000
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Zadorjeuski sielski Saviet, Belarus

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen